Inzaghi a DAZN: “Abbiamo giocato contro i campioni d’Italia, commessa un’ingenuità”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine del match perso contro il Napoli: “Rammarico per la sconfitta? C’è grande rammarico perché avevamo fatto la partita, il primo tempo avevamo sofferto il giusto senza concedere troppo al Napoli. Il secondo tempo sapevo avremmo avuto più spazi, è stata commessa un’ingenuità in occasione dell’espulsione che abbiamo pagato a caro prezzo. Non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi, c’è stato un eurogol di Di Lorenzo, ma per quanto riguarda la partita non posso dire nulla ai ragazzi, la squadra ha dimostrato di esserci contro i Campioni d’Italia, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. C’è un po’ di delusione, venivamo da 8 vittorie, abbiamo commesso un’ingenuità che abbiamo pagato a caro prezzo. in dieci nel secondo tempo, poi riesci a pareggiare all’82esimo, poi c’è l’eurogol di Di Lorenzo, dovevamo cercare di portare a casa il pari, sarebbe stato un punto importante. Del futuro se ne è parlato poco, mi rende felice la fiducia della società ma abbiamo partite importantissime, 4 alla fine di cui due finali, dobbiamo concentrarci, è un percorso di crescita, al secondo anno è la quinta finale e sono molto utili alla squadra per crescere ulteriormente. Calendario impossibile, ma i ragazzi sono stati bravissimi, ho avuto ottime risposte, rammarico per il risultato perché la sconfitta ci rallenta il nostro percorso Champions. Abbiamo una finale tra tre giorni, il City è tra le più forti d’Europa e dovremo fare una grande partita, non partiremo battuti, ma prima le ultime due di campionato da fare nel migliore dei modi e la finale a Roma che ci aspetta. Lukaku sta bene, è tornato quello che conosciamo, tutti mi stanno dando grandissime risposte”.