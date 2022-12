Iori: “Napoli? Può permettersi il lusso di pareggiare qualche scontro diretto”

Alessandro Iori, giornalista e telecronista per Dazn, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc. Ecco le sue parole in merito alla

“Per il Napoli aver allargato la rosa in tutti i reparti è stata una mossa incisiva e adesso può fondare le proprie ambizioni in una stagione storica anche grazie all’alternanza tattica e tecnica in campo. Il campionato di quest’anno è anomalo, fare previsioni è impossibile, ma le ambizioni del Napoli sono legittime, sicuramente al rientro gli azzurri possono permettersi il lusso di uscire dagli scontri diretti con qualche pareggio.

In una stagione è fondamentale avere tante alternative, lo era già negli anni passati quando le partite non erano ravvicinate, quindi in questi anni è importantissimo. La qualità degli azzurri quest’anno è più distribuita. Spalletti ha costruito un gruppo di lavoro che sta bene insieme, lo si vede dall’atteggiamento con il quale scendono in campo. La valorizzazione del nostro campionato è certificata dalla qualificazione alle fasi finali di Champions League, tanti giocatori di Serie A comunque rappresentano il nostro campionato in queste semifinali dei Mondiali”.