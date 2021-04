Italia, dopo Bonucci e Verratti anche Florenzi positivo

Dopo Marco Verratti anche l’altro italiano del PSG, Alessandro Florenzi è risultato positivo al Covid-19 (fra gli azzurri di Mancini ha avuto medesimo risultato anche lo juventino Bonucci). A darne notizia lo stesso club transalpino con un post sul proprio account Twitter. Florenzi, si legge, “rispetterà l’isolamento ed è soggetto al protocollo sanitario appropriato. Come promemoria, il giocatore era stato in isolamento per alcuni giorni in via precauzionale”.