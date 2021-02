Dal prossimo 14 Febbraio in arrivo nuovi cambiamenti per le Regioni: non si potrà spostarsi tra Regioni fino al 25 Febbraio mentre la Campania resta gialla e le altre regioni vedono i seguenti cambiamenti:

Toscana, Provincia di Trento, Abruzzo e Liguria passano in arancione. E si aggiungono a Umbria e provincia di Bolzano che poi sono state messe in rosso in tutto e in parte. La Sicilia diventa gialla.