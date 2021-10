Italia, Mancini: “Gli episodi possono condizionare le partite, Bonucci doveva stare attento”

Dopo la sconfitta in semifinale di Nations League contro la Spagna, il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Le partite sono così. A volte certi episodi le condizionano. Il primo tempo sarebbe potuto finire 1-1 tranquillamente. Loro giocano benissimo tecnicamente però è un dispiacere così. Saremo dovuti restare in undici, abbiamo fatto un errore che a questi livelli non dovevamo fare”.

L’espulsione di Bonucci?

“Non l’ho vista ma questo non cambia niente. Leo doveva fare attenzione prima quando è stato ammonito per proteste. E’ stata una bella prestazione ai ragazzi per quello che hanno fatto”.

Cambiato il centrocampo?

“Avevamo bisogno di giocatori un po’ più freschi. Nel momento che abbiamo fatto i cambi la freschezza ci ha aiutato”.

I fischi a Donnarumma?

“Mi è dispiaciuto”.

Spagna con tanti giovani in campo oggi. Da San Siro messaggio ai club italiani a far giocare più giovani?

“E’ giusto. Anche noi avremo potuto giocare con qualche giovane in più ma poi ci sono situazioni che vanno rispettate. Oggi nonostante questa sconfitta ci ha dato grande forza”.