Italia, Mancini: “Ho parlato con Zaniolo, sta bene. Sarà con noi ad EURO 2021!”

Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni di TGPoste, parlando dell’Europeo in programma per il 2021. Il ct azzurro ha ribadito la sua fiducia in questo gruppo, dichiarando che l’Italia partirà per vincere:

“Noi siamo l’Italia, quindi l’Italia deve partire sempre per vincere, anche quando magari all’inizio non è tra le favorite. Per quello che è la nostra storia, dobbiamo partire per vincere”.

Ha rilasciato inoltre delle dichiarazioni su Zaniolo:

“Ho parlato con lui qualche giorno fa, sta bene, è stato operato, l’operazione è andata bene, quindi la speranza è di rivederlo al più presto, ma con calma, perché comunque ha il tempo per recuperare per poi venire agli Europei. Quindi insomma, può recuperare con tranquillità, è un ragazzo giovane e credo che lo farà sicuramente al 100%”.