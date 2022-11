Italia, Mancini: “Spiace non essere al Mondiale, l’Europeo? Un’emozione unica”

“Il fatto che non ci siamo dispiace molto, spero che questo non accada mai piu’, perche’ l’Italia deve starci: e’ vero e’ un mondiale particolare, ma e’ sempre un mondiale ed e’ meglio esserci”. Il ct azzurro, Roberto Mancini ribadisce la sua amarezza per la coppa del mondo in corso in Qatar che l’Italia vive da spettatrice: il tecnico della Nazionale, che e’ rimasta fuori dalle qualificazioni, ne ha riparlato ospite a Che Tempo che fa su Rai Tre insieme a Gianluca Vialli per presentare il docu-film di Marco Ponti ‘La bella stagione’, che racconta la Samp dei tempi d’oro e l’amicizia tra i due doriani. Un passaggio del film e’ dedicato all’abbraccio tra Vialli e Mancini dopo la vittoria nel 2021 degli europei. “E’ stata una emozione unica e straordinaria, arrivata in un momento difficile” dice il ct, che oggi festeggia il compleanno. “Non e’ solo il diario di una stagione sportiva – dice Vialli parlando del film in arrivo nelle sale questa settimana – c’e’ tutto lo sforzo di trasmettere i valori alla base di quella cultura che ci porto’ a vincere”. “Un calcio meraviglioso di cui non abbiamo avuto la fortuna di far parte – aggiunge Mancini -. Eravamo nei nostri anni migliori, una squadra speciale e alla fine di quella storia finiva un po’ la nostra gioventu'”. E poi ancora quell’abbraccio dopo il trionfo a Wembley dell’Italia: “C’era tutto, l’aspetto sportivo, la gioia per un nuovo traguardo raggiunto e la paura che aveva condizionato entrambi per via delle mie condizioni. Quelle lacrime sono per tutto questo. Ed e’ stato piu’ bello degli abbracci di quando io gli passavo la palla e lui faceva gol. Un momento bellissimo di condivisione con Roberto, c’era amicizia amore, con lacrime piene di tante cose”. “Indimenticabile – chiude il ct azzurro – gli voglio bene come quando eravamo ragazzini, anzi ora gliene voglio di piu”,

Fonte: Sport Mediaset