Stefano Sensi ha subito l’ennesimo infortunio muscolare della sua carriera. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, Roberto Mancini ha optato dunque per un cambio. Il centrocampista dell’Inter non sarà presente a Euro 2020, al suo posto convocato Matteo Pessina, che era nelle riserve. L’infortunio si è verificato agli adduttori e difficilmente recupererebbe in tempo per la competizione.