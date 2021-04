Jacobelli: “Da estimatore di Gattuso e del Napoli mi auguro che le loro strade non si debbano separare”

Xavier Jacobelli, Direttore di Tuttosport, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Napoli e Atalanta sono le più in forma del campionato. Questo campionato è molto bello. Il calcio ha dato un segnale di vitalità quest’anno, nonostante la pandemia. I vincoli imposti dalla pandemia non potevano essere ostacolati. I verdetti del campo non mentiranno. Gattuso al Napoli? Da estimatore di Gattuso e del Napoli mi auguro che le loro strade non si debbano separare. Questo allenatore ha vinto la Coppa Italia a primo anno e al secondo si sta per qualificare in Champions. Osimhen? Non è stato disponibile per un lungo periodo. Anche Mertens non è stato a disposizione di Gattuso. Ciò nonostante il Napoli oggi si è ripreso ed ha scavalcato la Juventus. Sappiamo cosa significhi andare in Champions dal punto di vista del prestigio e dal punto di vista economico”.