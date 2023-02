Jorginho: “Dissi a Giuntoli di prendere subito Osimhen. Lo scudetto del 2018 mi rimarrà sempre in gola”

Jorginho, ex centrocampista del Napoli oggi all’Arsenal, ha parlato nel corso di ‘Supertele’ su DAZN:

“Stanno facendo una cosa incredibile. Sinceramente Kvara non lo conoscevo prima, è impressionante quello che sta facendo. Osimhen ci ho giocato contro, Giuntoli mi ha chiamato prima prenderlo e mi ha chiesto di lui. Gli ho risposto: ‘Prendilo subito!’, perché aveva fatto girare la testa ai nostri difensori, è un giovane che promette tantissimo. Lobotka sta volando. La squadra sta veramente in un momento dove va tutto bene: si passano la palla tra di loro, quando uno segna sono tutti felici. C’è un’energia nell’aria che fa vincere.

Questo è meglio del mio Napoli? Non lo so, sono sicuro che con quel Napoli ci siamo divertiti tanto e abbiamo fatto divertire tanta gente vedendo il calcio che facevamo. Quello scudetto perso sarà purtroppo una cosa che mi rimarrà per sempre in gola.

Il mito Maradona a Napoli? Paragonarsi mai, lui è un qualcosa sopra perché a Napoli si parla sempre di lui. Non è un caso che hanno anche cambiato il nome dello stadio. Lui lì era come Dio in cielo. E’ stata un’esperienza che mi ha fatto tanto piacere. Ho sempre Napoli nel cuore, ho tanti amici lì. A Napoli sono stati quattro anni e mezzo fantastici.

Arsenal e Napoli simili? Secondo me sì, sono due squadre sulle quali nessuno ci avrebbe puntato, anche questo è il bello del calcio. Sono entrambe in testa alla classifca, per noi secondo me è un pelo più difficile. Guardiamo anche allo United che zitto zitto si sta sempre più avvicinando“.