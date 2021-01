Juve, Agnelli diserta la Supercoppa. Il presidente bianconero non assisterà al match contro il Napoli

Niente Supercoppa italiana per Andrea Agnelli. Il presidente della Juventus infatti domani non sarà sulle tribune del Mapei Stadium per la sfida tra i bianconeri e il Napoli.

Agnelli, come appreso da Calcio e Finanza, avrà infatti impegni all’interno di Stellantis, di cui non solo è membro del Consiglio d’amministrazione ma fa parte anche dei Remuneration Committee e un Governance Committee.

Nella giornata di oggi, Stellantis in Borsa ha chiuso ulteriormente in crescita, con il titolo che ha raggiunto quota 13,874 euro per azione, con un +2,60% rispetto a ieri.

Intanto oggi per Agnelli giornata di vertice alla Continassa in chiave Juventus e non solo. Il numero uno bianconero ha infatti incontrato il presidente del Real Madrid Florentino Perez: un vertice durato circa tre ore, con diversi argomenti sul tavolo, a partire dalla politica calcistica, considerando il ruolo di Agnelli come presidente dell’Eca e che Perez è tra i principali fautori della Superlega.