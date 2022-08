Juve Stabia, Colucci a KKN: “Il Napoli farà divertire”

Leonardo Colucci, allenatore della Juve Stabia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, dopo l’amichevole persa contro il Napoli per 3-0: “I ragazzi hanno fatto una bellissima partita e sono stati molto bravi nonostante il risultato. Affrontare il Napoli per noi è motivo d’orgoglio e sono contento del test che abbiamo fatto e di come si sono mossi i ragazzi. E’ logico che con i cambi qualcosa può essere modificata. Mi auguro che il Napoli possa fare un grandissimo campionato, è una squadra che gioca a calcio e lavora sui principi. Laddove gli azzurri cambiano modulo e i giocatori già sanno come schierarsi significa che il più del lavoro è fatto. Sono felice dei complimenti di Spalletti che oltre ad essere un grande allenatore è una grandissima persona. Di solito quando vengono ceduti giocatori importanti puoi andare in difficoltà, ma il Napoli ha fatto un mercato attento e curato, sono sicuro che questo mix tra giovani forti e calciatori più esperti possano far divertire il Maradona. Noi? Abbiamo qualche difficoltà economica, ma bisogna comunque avere obiettivi alti e pensare di poter fare grandi cose. L’appetito vien mangiando”.