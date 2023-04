Juventus, Allegri: “Puntiamo al secondo posto e all’Europa League”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter:

“Nelle ultime sei partite ne abbiamo perse cinque, in questo momento siamo terzi in classifica con la Lazio a due punti, la Roma e il Milan a tre. Dobbiamo lavorare per cercare di arrivare al secondo posto che ci consentirebbe di giocare la Supercoppa. Diciamo che dispiace per la Coppa Italia, ma bisogna accettarlo e lavorare su quello su cui dobbiamo lavorare. Bisogna ottenere qualcosa in più, abbiamo fatto tanto ma ancora non basta: in questi venti giorni si decide una stagione, bisogna raggiungere una quota di 72-74 punti per chiudere nelle prime quattro e andare avanti in Europa League”.