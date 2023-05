Juventus, Bonucci: “Il prossimo anno smetterò di giocare”

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato attraverso i canali ufficiali del club:

“Grazie perché è veramente bellissimo scorrere così tutti questi ricordi. Sin dal primo giorno che ho indossato questa maglia ho cercato in primis di essere me stesso nel bene e nel male. Ma tutto quello che ho fatto, l’ho fatto a difesa di una maglia che per me era una seconda pelle.

Ho applicato alla lettera quello che significa indossare questa maglia, cercando di prendere prima da quelli più grandi di me cosa significasse indossarla. Poi ho cercato di essere da esempio e trascinatore di questi valori. Sicuramente come in tutte le cose a volte ci riescono bene altre volte meno bene, però vivere questa maglia per me è stato come vivere 12 anni in un sogno.

Il prossimo anno smetterò di giocare e credo che si chiuderà un’era. Per me è un’orgoglio esserci stato, spero che un giorno tanti giovani prenderanno come idoli noi di quella storica difesa juventina”.