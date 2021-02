Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato nel postpartita della vittoria contro la Roma dell’infortunio subito. Settimana prossima i bianconeri giocheranno contro il Napoli al ‘Maradona’:

“E’ lo stesso fastidio che ho sentito col Verona e lì non potevo uscire. Oggi potevo far entrare altri, ma non penso sia qualcosa di grave. E’ più per precauzione, ho preferito non rischiare”.