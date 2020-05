Juventus, Cristiano Ronaldo è tornato in Italia: il portoghese è atterrato a Caselle

Dopo quasi due mesi, l’Italia e la Serie A possono riabbracciare Cristiano Ronaldo: il numero 7 della Juventus ha infatti compiuto, finalmente, il viaggio di ritorno da Madeira, dove era corso per assistere la madre appena prima della chiusura delle frontiere per l’emergenza Coronavirus. Ora il lusitano dovrà attendere quattordici giorni, la quarantena standard, prima di avere contatti con gli altri compagni della Juve o con lo staff. Per il portoghese dunque primo allenamento in campo che potrebbe avvenire il 18 maggio, quando è prevista la riapertura alle sedute di gruppo. Cristiano Ronaldo, in compagnia della fidanzata Georgina e dei quattro figli, è atterrato a Caselle Torinese in perfetto orario, alle 22.23 circa.

Fonte: tmw