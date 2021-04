Juventus, Danilo d’accordo sulla Superlega: “Basta subire minacce da Uefa e Fifa”

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato cosi il difensore brasiliano Danilo. Ecco le sue parole:

“Io penso che se 12 club hanno accettato questo nuovo progetto è perché hanno visto che c’è bisogno di qualche cambiamento nel calcio. Non so se il progetto Superlega sarebbe stato quello più giusto, ma ora si dovrà parlare tutti insieme per fare qualche cambiamento, anche per salvare il calcio perché il Covid ha colpito ogni aspetto della vita e anche il nostro sport non è stato risparmiato”.

Poi prosegue: “Io penso che se la UEFA fosse stata davvero così preoccupata per i calciatori, non ci avrebbe fatto viaggiare tanto nel pieno di una pandemia e non ci avrebbe fatto giocare tanto in questo anno così difficile. Per me, da calciatore, non è stato per niente piacevole essere minacciato da UEFA e FIFA”.