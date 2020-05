Juventus, la madre di Rabiot farà di tutto per portarlo via: l’obiettivo è la Premier

Adrien Rabiot è l’unico giocatore della Juventus insieme a Gonzalo Higuain a non essere tornato in Italia. Il giocatore francese si trova in Costa Azzurra, luogo da dove il ritorno a Torino sarebbe decisamente agevole, ma di tornare ancora non se ne parla. Insieme alla madre ha deciso di restare all’estero in attesa che la ripartenza sia più chiara. Veronique, che ne cura gli interessi e che è sempre stata una figura molto ingombrante anche nella sua vita da calciatore, non ha gradito l’impiego e il trattamento riservato al figlio nel corso degli ultimi mesi e secondo il Corriere dello Sport farà di tutto pur di portarlo lontano dalla Serie A. In Premier League c’è interesse e sarebbero già stati avviati alcuni contatti con Everton e Manchester United.