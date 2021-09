Juventus terzultima in Serie A. 0 vittorie dopo 4 gare: è la quarta volta nella storia

Juventus in caduta libera in Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri occupa attualmente la terzultima posizione in campionato, agli stessi punti (2) del Cagliari, che sopravanza unicamente in virtù della differenza reti. Peggio fa solo la Salernitana, ferma a quota zero. Al netto di un pareggio, quello odierno, contro il Milan di Stefano Pioli (arrivato in rimonta grazie al gol messo a segno da Ante Rebic), nelle prime quattro giornate, raramente la ‘Vecchia Signora’ aveva fatto così male.

Numeri alla mano, la formazione bianconera non ha vinto nessuna delle prime quattro partite stagionali di Serie A (2-2 contro l’Udinese, 0-1 con l’Empoli e 1-2 in casa del Napoli, n.d.r.): era accaduto solo altre tre volte nella storia della società di proprietà della famiglia Agnelli, vale a dire nella stagione 1961/1962, nell’annata 1955/1956 e tra il 1942 ed il 1943. Chi sta decisamente meglio, invece, è il Napoli di Luciano Spalletti, che domenica potrebbe ritrovarsi da solo al primo posto, qualora battesse l’Udinese di Luca Gotti alla ‘Dacia Arena’.