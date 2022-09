Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è stato molto criticato sui social da parte dei tifosi dopo l’1-1 contro la Fiorentina. Un pareggio che ha evidenziato tutti i limiti della squadra bianconera. Parecchie critiche, oltre per la prestazione, anche per il cambio che Allegri ha effettuato: dentro De Sciglio, fuori Di Maria. Nessun tiro in porta per la Juve dopo il vantaggio iniziale segnato da Milik e l’hashtag #AllegriOut che spopola su Twitter.