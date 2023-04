Kakà: “Oggi non sarà come in campionato, ma il Milan vuole vincere”

Kakà, ex calciatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Radio Rossonera:

“Penso che sarà sicuramente una gara molto difficile. Il Milan ha vinto benissimo in campionato e questo ci dà un po’ di fiducia per giocare a San Siro una partita di Champions. Ma oggi è un’altra partita e sarà diverso. E con elementi importanti in gioco, perché sono due squadre italiane molto vicine a una semifinale. Il Milan sicuramente non arriverà al primo posto in campionato e vuole vincere qualcosa di importante. E quando le squadre italiane che tornano a essere importanti in Europa… Tutto gira intorno alla partita di questa sera, ma io da milanista ovviamente voglio che sia il Milan ad andare avanti. E chissà, magari a Istanbul ancora una volta…”.