KKN – Inter-Juve 2018, l’ex capo procura FIGC ha parlato dopo due anni perchè c’era il segreto istruttorio

Diego De Luca, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, tramite il microfono della trasmissione ‘Radio Goal’ è tornato sulle dichiarazioni dell’ex capo della procura FIGC Giuseppe Pecoraro circa la scandalosa direzione di gara di Inter-Juventus del 2018 da parte di Orsato: “Viene fuori dopo due anni con queste dichiarazioni perché fino allo scorso dicembre c’era il segreto istruttorio. Farlo immediatamente dopo la fine del segreto istruttorio avrebbe dato la sensazione di una sorta di vendetta, ma non è così. Perché non è stata aperta una inchiesta all’epoca? Perché chi detiene questi file audio-video è una società privata e non si può richiedere un mandato come accade per la Giustizia ad esempio. Non c’erano le strumentazioni necessarie per poter portare questa inchiesta”.