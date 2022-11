KKN – Napoli, Giuntoli segue il talento classe 2005 Arda Guler del Fenerbahce

L’ultimo talento che ha impressionato il d.s. azzurro Cristiano Giuntoli è il turco Arda Guler. Si tratta di un centrocampista classe 2005 in forza al Fenerbahce con cui ha già accumulato quasi 30 presenze con 6 gol e 6 assist. Radio Kiss Kiss Napoli, in tal senso, fa sapere che il gioiellino turco entusiasma Cristiano Giuntoli, che l’ha attenzionato su consiglio dell’allenatore Massimiliano Maddaloni. Fermo restando che a gennaio il club azzurro non ha intenzione di fare acquisti, per l’estate prossima la dirigenza potrebbe pensare di fare un tentativo per un giovane talento che stuzzica il palato anche dei club più grandi al mondo, su tutti PSG e Tottenham. Ma Arda Guler piace molto al Napoli e – dicono tanti esperti – sarebbe un colpaccio.