KKN – Nessun problema ulteriore per Osimhen: fasciatura al ginocchio messa solo a scopo cautelativo

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, la sostituzione, avvenuta al 74° del match tra Napoli e Barcellona, che ha coinvolto Victor Osimhen è stata una scelta a scopo precauzionale. Al nigeriano, in panchina, era stata applicata una fasciatura al ginocchio destro, insieme alla borsa del ghiaccio. Nonostante ciò, si apprende che la fasciatura è stata messa solo a scopo cautelare per preservare il ginocchio del calciatore come successo in altre partite. L’ex attaccante del Lille, reduce da un lungo stop, è costantemente monitorato dallo staff medico del Napoli che sta facendo di tutto per prevenire eventuali ricadute.