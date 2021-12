Klopp: “Vaccinarsi è un obbligo morale, non acquisteremo un no vax”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima del match contro il Tottenham: “Credo che sia un obbligo morale vaccinarsi, perchè è una cosa che può aiutare le persone intorno a me. Ho 54 anni e credo che le persone si possono convincere su tante cose giuste da fare, ma in questo caso ho i miei dubbi. Sarà influente la posizione sul vaccino per un possibile nuovo acquisto, perche se non è vaccinato può essere una minaccia costante per tutti noi. Ovviamente non penso sia una cosa intenzionale da parte sua essere una minaccia, ma dal punto di vista organizzativo, sarebbe un vero disastro. Non creeremo un edificio per giocatori non vaccinati. Speriamo che non sarà necessario”.