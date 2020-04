Koch vale 15 milioni e piace a vari club: il Napoli punta sull’effetto Demme

La Gazzetta dello Sport scrive a proposito di Robin Koch, difensore del Friburgo: “Oggi il piccolo club modello della Bundesliga valuta circa 15 milioni il centrale, ma è ancora presto per fare valutazioni reali su un mercato che ancora non si sa quando aprirà e a che punto sarà la crisi economica mondiale. Su Koch comunque ci sono altri club importanti come il Lipsia e il Benfica. Il Napoli spera di poter far valere l’effetto Demme, il mediano tedesco arrivato in gennaio e subito integrato: può essere di stimolo per il giovane connazionale”.