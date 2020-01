Kosovo, il team manager Shala su Rrahmani: “Grande lavoratore con talento, un idolo per i tifosi kosovari”

Bajram Shala, team manager della Nazionale Kosovara, è intervenuto a Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” parlando del prossimo acquisto azzurro Rrahmani.

“Rrahmani è un giocatore importante, un grande lavoratore. Ha talento e sono certo che lo mostrerà anche a Napoli, ove mai venisse confermato il suo trasferimento in azzurro. E’ uno dei giocatori più apprezzati dai kosovari, non solo per il suo valore in campo, ma perché è cresciuto in Kosovo a differenza di altri che hanno sposato la nostra nazionale successivamente. È un idolo e un esempio per i tifosi”.

“Rrahmani è un capitano silenzioso, ma questo non vuol dire che non sia un leader. E’ però uno che non grida, ci tiene a fare le cose in un certo modo. E’ un difensore straordinario sull’avversario e sulla palla, forse un po’ meno nel giocare con i piedi, ma sta lavorando e crescendo molto. Da appassionato del calcio moderno e tifoso del Milan, seguo molto il calcio italiano. Devo ammettere che non sono sorpreso del rendimento che Rrahmani sta avendo al Verona perché conosco il valore del giocatore ed ero certo che il calcio italiano gli consentisse di esprimere le sue migliori qualità. Lo stesso Rrahmani è molto felice della carriera che sta facendo. Giocare nel Napoli, in uno stadio come il San Paolo poi, sarebbe una grande cosa per tutto il popolo kosovaro. Se ho parlato con Rrahmani del suo futuro a Napoli? Sì, una settimana fa. E’ felice a Verona, ma sarebbe ancora più felice di continuare la carriera a Napoli. Mi ha confermato però che si muoverà solo in estate”