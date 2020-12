Koulibaly in conferenza stampa: ”Europa League? Può essere un obiettivo. Abbiamo visto un Napoli più maturo”

Kalidou Koulibaly ha commentato in conferenza stampa il pareggio per 1-1 contro la Real Sociedad:

“Peccato che non abbiamo vinto. L’Europa League può essere un obiettivo, ma restiamo con i piedi per terra. Pensiamo al campionato, proviamo a vincere la prima al “Maradona” in campionato contro la Sampdoria, poi a febbraio penseremo all’Europa League. E’ vero che abbiamo sofferto tanto. E’ difficile vincere le partite con 4-0 o 5-0. La Real Sociedad è seconda in Liga. Ci hanno messo in difficoltà.

Peccato per il gol preso alla fine. Dobbiamo continuare così. Anche se soffriamo possiamo vincere le partite. Anche se dominiamo c’è da soffrire qualche minuto.

Il mister arrabbiato? Non so dove l’avete visto. Siamo stati bravi a non prendere gol. Volevamo vincerla per Maradona, ma c’è stata la mentalità e il carattere. Rivedremo gli errori in video. Pensiamo alla qualificazione, a quello che abbiamo fatto. Abbiamo visto un altro Napoli, più maturo.

Siamo stati in difficoltà a livello tecnico. Per tutto il resto abbiamo difeso bene, giocando bene nelle ripartenze. Siamo stati molto solidi. Voglio fare i complimenti a tutti perché siamo qualificati. Possiamo mettere l’Europa League da parte fino a febbraio per poter pensare al campionato”.