Koulibaly in conferenza stampa: “Gli abbiamo concesso di rientrare in gara. Dobbiamo difendere più da leoni”

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato in Press Conference dopo la sconfitta con lo Spartak Mosca: “Quello che ci fa piu’ arrabbiare e’ di aver perso equilibrio e solidita’. Avremmo potuto vincere, gli abbiamo concesso di rientrare in gara. Loro ne hanno approfittato. Dobbiamo giocare un calcio piu’ dominante. Ci servira’ da lezione. Il discorso qualificazione e’ ancora aperto. Vogliamo andare avanti, ci sono scontri diretti. Sono fiducioso, possiamo farcela e ce la faremo. Quando dobbiamo difendere dobbiamo essere piu’ aggressivi e leoni. C’e’ tanto da lavorare. Teniamo i piedi a terra. Abbiamo vinto 6 gare di fila in campionato e tutti vogliono vincere contro di noi. Speriamo di vincere domenica in modo tale da avere entusiasmo per le partite successive”.