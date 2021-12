Koulibaly in visita ai migranti dell’Arci Mediteranneo: “Parlo per voi, ho la forza e il dovere di farlo”

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli da sempre in prima linea nella lotta contro il razzismo, ha fatto visita alla squadra dell’Arci Mediterraneo composta da migranti e richiedenti asilo. Queste le sue parole riportate da Fanpage.it: “Non amo parlare tanto davanti alle persone, io sono più un tipo che ama i fatti. Beh, non avete la forza di parlare, quello è il problema. Non avete la forza di essere ascoltati come me, non avete la forza che io ho. Ho “litigato” con queste discriminazioni… Io parlo per voi perché se voi non potete parlare io ho il dovere di farlo e ne ho il diritto, fate parte della società come ne faccio parte io. Quando succede qualcosa ti dicono “vabbè non piangere, c’è di peggio”. Si è vero, c’è di peggio, per me c’è di peggio. Ma per questi ragazzi non credo ci sia di peggio, hanno avuto un percorso più difficile del mio. È un percorso che nessuno può immaginare, se tu non ascolti le loro storie non ci credi”.