Krol: “Miglioramenti evidenti di Kim rispetto alla sua prima partita”

Ruud Krol, ex difensore del Napoli, ha parlato di Kim Min-jae nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Kim si è ben integrato al Napoli, ma non dobbiamo dimenticare che è un giovane che viene dalla Turchia, dove si gioca un calcio diverso dall’Italia, per cui quando sbaglia qualcosa va compreso. Io ho visto la prima partita di Kim al Napoli e l’ultima, ho notato una crescita, nel calcio italiano sta migliorando e migliorerà ancora di più. Per me può diventare tra i migliori difensori in Italia”.