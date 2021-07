Kuipers si ritira: “Napoli-Benfica del 2008 decisiva per la mia carriera”

Bjorn Kuipers, arbitro olandese, ha diretto la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra e un’altra miriade di partite internazionali. Lo stesso arbitro ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo ritiro, avvenuto proprio dopo la finale dell’Europeo, e ha fatto riferimento a Napoli-Benfica della Coppa UEFA 2008/09, quando i partenopei vinsero 3-2:

“Ho arbitrato partite in tutto il mondo, ho provato di tutto e non c’è niente di più bello. Non c’è momento migliore per fermarsi. Napoli-Benfica del 2008 è stata decisiva, una svolta nella mia carriera. Il presidente del Comitato Arbitrale era in panchina come osservatore UEFA e ho fatto un’ottima prestazione. Alla fine di quella stagione sono stato scelto per la finale dell’Europeo Under 21 e promosso nell’élite arbitrale. Da quel momento ho capito che potevo raggiungere la vetta“.