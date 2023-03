La GdS sul Napoli: “In campo per la storia, mai raggiunti i quarti di finale di Champions”

La Gazzetta dello Sport ha ricordato come raggiungere i quarti di finale di Champions League sarebbe storico per il Napoli, in quanto sarebbe la prima volta nella storia del club: “Domani sera il Napoli si gioca l’accesso ai quarti di finale di Champions e mai come questa volta è vicino a raggiungere un traguardo storico per un club quasi centenario. Nemmeno Diego Armando Maradona riuscì nell’impresa negli anni d’oro azzurri. Perché quella squadra si fermò una volta ai sedicesimi contro il Real Madrid, nel 1987, di fatto il primo turno della Coppa dei Campioni. Che il Napoli di Bigon rigiocò nel ‘90 e anche allora i quarti rimasero un sogno: contro lo Spartak Mosca, agli ottavi, finì ai rigori, con Maradona arrivato con un jet privato e già in rotta con il club”.