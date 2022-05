La Gevi Napoli Basket festeggia la permanenza in Serie A da Mimì alla ferrovia

La Gevi Napoli Basket festeggia la permanenza in Serie A con una cena nel ristorante del cuore della città: Mimì alla ferrovia. Qui erano partiti i festeggiamenti alla fine dello scorso campionato per l’ingresso in Serie A….qui si ritorna, tirando un grande sospiro di sollievo per la permanenza nella massima serie , sognando e progettando le basi per il prossimo campionato. Michele e Michele Giugliano, patron di Mimì alla ferrovia, insieme ai figli Salvatore e Ida, dicono il loro GrAzie al Presidente Federico Grassi e ai soci della Gevi Napoli Basket per aver regalato emozioni e nuove speranze ai tifosi napoletani e un GrAzie personale da parte di tutto il team di Mimì alla ferrovia per essere ritrovo ufficiale scelto dagli azzurri!