La Repubblica – Coppa Italia, niente premiazione: il capitano dovrà prendere trofeo e medaglie

La Repubblica di oggi riporta una notizia singolare ma perfettamente coerente con il calcio al tempo della pandemia di COVID-19. Il giornale infatti spiega che nel post finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus molte cose cambieranno rispetto a quelle che generalmente abbiamo visto in questi anni. Innanzitutto non ci sarà nessuno a premiare la squadra vincente. La Coppa Italia infatti verrà presa dal capitano della squadra vincitrice, così come tutte le medaglie per i compagni.

Non ci sarà nemmeno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, così come saranno assenti sia il Ministro dello Sport Spadafora che il capo del CONI Malagò. A livello istituzionale ci saranno invece il Presidente FIGC Gravina e quello della Lega di Serie A Dal Pino. Ci sarà inoltre un sistema di pubblico virtuale per lanciare messaggi social sugli spalti. Anche le statistiche di ogni giocatore saranno date in tempo reale.