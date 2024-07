La Repubblica – De Laurentiis seguirà la squadra a Dimaro

Come riporta La Repubblica, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sarà presente a Dimaro con la squadra: “In ritiro a Dimaro ci sarà pure De Laurentiis, che segue in prima persona il mercato ed è al lavoro per risolvere due casi spinosi: il mal di pancia di Di Lorenzo e il rinnovo del contratto di Kvaratskhelia. Entrambi alla fine resteranno a Napoli e tocca al presidente fare in modo che sul futuro dei due giocatori in maglia azzurra non ci siano più ombre, visto che figurano tra gli incedibili”.