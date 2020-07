La Repubblica – Lozano possibile centravanti in Parma-Napoli

Come riporta La Repubblica, in vista dell’emergenza offensiva che il Napoli potrebbe vivere a Parma, per Lozano è pronto un ritorno al recente passato. Il messicano, infatti, potrebbe tornare a giocare one night only come punta centrale, al pari di quanto già fatto nella gestione Ancelotti nel 4-4-2 liquido del tecnico ex Milan e Real Madrid. La situazione attaccanti infatti non è felice in vista di mercoledì.

Mertens ha preso una botta al gluteo, potrebbe migliorare e non sembra nulla di grave ma probabilmente non giocherà dall’inizio. Milik è squalificato in virtù del cartellino giallo rimediato contro l’Udinese, mentre Fernando Llorente è ancora ai box per infortunio. Di conseguenza, proprio Lozano potrebbe fare la prima punta in questa situazione di emergenza per i partenopei.