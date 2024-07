La Repubblica – Napoli, Conte ha convocato Osimhen per Dimaro

Come riporta La Repubblica, in attesa di offerte per Victor Osimhen, l’attaccante del Napoli sarà in ritiro con gli azzurri: “Antonio Conte ha convocato regolarmente pure Victor Osimhen: l’attaccante azzurro non ha ancora ricevuto l’offerta giusta per lasciare il Nappoli ed esibirsi in Premier che resta il suo campionato preferito più della Saudi League. Il Manchester United è ancora interessato ma nell’attesa che si concretizzi la cessione, Victor Osimhen sarà regolarmente a disposizione e si allenerà a Dimaro-Folgarida, assieme ai compagni. Il ritiro nella Val di Sole comincerà giovedì 11”.