La Repubblica su Conte: “E’ stato categorico, regole uguali per tutti”

Come riporta La Repubblica, Antonio Conte è molto rigido sulle regole da seguire nello spogliatoio: “Antonio Conte è stato chiaro fin dal primo momento con i calciatori. Il nuovo allenatore non farà sconti a nessuno per quanto riguarda i comportamenti da osservare nello spogliatoio. Proprio l’implosione dello spogliatoio era stata del resto la principale causa del tracollo del Napoli dopo lo scudetto e gli errori commessi nel recente passato non dovranno più ripetersi. Le regole in casa azzurra sono di nuovo uguali per tutti i giocatori e per questo ( dopo i due giorni di test in sede) anche Osimhen si metterà in viaggio domani mattina per la Val di Sole, dove dall’11 al 21 luglio è in programma la fase iniziale del ritiro estivo”.