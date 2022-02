La Repubblica sul Napoli: “Troppa presunzione e disinvoltura: divario troppo netto con il Barça”

La Repubblica analizza quest’oggi la partita tra Napoli e Barcellona, terminata 2-4 allo stadio Maradona. Il divario è stato troppo netto, la partita non ha avuto storia, anche perché gli azzurri hanno sfidato con un mix di presunzione e troppa disinvoltura il palleggio dei blaugrana, finendo per essere subito stritolati dall’evidente superiorità tecnica degli avversari. Il Napoli si è illuso con le ripartenze dal basso di poter eludere il pressing del Barcellona ed invece ha finito solo per attirarlo sempre nella loro aria di rigore. Il triste epilogo di una serata nata male c’è stato nel momento in cui Insigne è stato sostituito, con tutto lo stadio che lo ha sommerso di fischi.