Stando a quanto riporta la Stampa arriva la richieta, da parte dal sindacato di Polizia Siulp, di valutare la mano pesante per quanto accaduto ieri sul tratto di A1 all’altezza di Arezzo. Si sta valutando la reintroduzioni di vari strumenti già sperimentati in passato. Dal DASPO per i tifosi coinvolti, che non dovrebbe essere difficile riconoscere, fino anche all’ipotesi, come chiesto dal sindacato, delle porte chiuse per chi si rende protagonista di scontri.