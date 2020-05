L’agente Diego Nappi: “Mertens è un capitale del Napoli. Sebastiano e Fabian Ruiz sono il futuro”

Diego Nappi, agente di Sebastiano Luperto, ha parlato a Tuttomercatoweb.com: “Il Napoli, come ogni squadra, sicuramente sta trattando con i propri calciatori in quello che resta un periodo non facile anche perché bisogna capire l’effettiva scadenza. Mertens è un grande campione fondamentale sia dentro che fuori dal campo ed è molto legato alla città. Credo che Meret (97), Fabian Ruiz (96) e Luperto (96) rappresentino un’ottima base per il futuro. Luperto, come sempre, darà il suo contributo da grande professionista quale è”.

Diego Nappi ha poi aggiunto: “Si punterà sui giovani in futuro? Le faccio un nome: Kulusevski è un esempio per tutti. Solo un anno e mezzo fa giocava nella Primavera dell’Atalanta, società modello del calcio italiano e ormai anche di quello europeo, che sforna ogni anno giocatori di livello superiore credendo e investendo sempre di più anche nel settore giovanile. Dopo l’intuizione del direttore Faggiano di portarlo a Parma e farlo giocare subito in A è diventato uno dei giovani più forti in Europa. Adesso attendo tanta programmazione e cura dei dettagli. Non si può invertire un trend all’improvviso, c’è bisogno di programmi tecnici, di tempo e tante altre intuizioni”.