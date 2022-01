L’AIA si scusa col Milan, ma parte la polemica: “Con le altre non si sono mai scusati”

Dopo il clamoroso errore di Serra di ieri in Milan-Spezia sono arrivate le scuse dell’AIA. Scuse per alcuni doverose, ma che hanno subito scatenato un gran numero di polemiche. Infatti molti hanno criticato il fatto che l’AIA non si era mai scusata per altri errori ugualmente grandi che avevano coinvolto altre squadre. In particolare il giornalista Maurizio Pistocchi ci è andato giù duro con un tweet:

L’AIA, che non si è mai scusata per gli errori di LoBello, Mattei Ceccarini, De Santis Tagliavento e Orsato oggi si scusa per gli errori in Milan-Spezia dell’arbitro Serra. Che ha solo sbagliato, come gli altri,e, a differenza degli altri, ha ammesso subito il suo errore pic.twitter.com/Q9reLf2owj — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) January 18, 2022