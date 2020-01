L’Australia brucia, saranno donati 310 euro per ogni parata che sarà effettuata dai portieri nel prossimo weekend di Premier

Da settimane l’Australia è devastata dagli incendi. Ad oggi si stima che le fiamme abbiano bruciato un’area grande oltre 84 mila chilometri quadrati, una superficie superiore a quella di Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta messe insieme. Bisogna intervenire dunque, ciascuno nel suo piccolo. Lo sa bene Mathew Ryan che, prima di essere il portiere del Brighton e della Nazionale del suo paese, è un ragazzo di 27 anni nato a Plumpton, a 46 chilometri a ovest del quartiere centrale degli affari di Sydney.

Impossibile dunque restare indifferente. Gioca in Premier League, ma conta 58 presenze con l’Australia. A casa, insomma, ci torna spesso. Niente parate, qui serve attaccare il problema. Per questo Ryan ha deciso di donare 500 dollari australiani (pari a 310 euro) per ogni parata che sarà effettuata dai portieri nel prossimo weekend di Premier League.

Lo ha annunciato su Twitter, sperando che i suoi colleghi facciano benissimo nella prossima giornata. Il suo Brighton se la vedrà in trasferta con l’Everton di Ancelotti, contro cui servirà una prestazione eccellente per avere la meglio. A partire da Ryan, per cui sarà sicuramente una partita diversa da tutte le altre. Lui che da bambino alle 4 di notte era seduto davanti alla tv a guardare il calcio dei grandi.

“Non diventerò mai così bravo”, si ripeteva. Alto poco più di 180 centimetri, ne ha dovuti saltare di ostacoli. Tante bocciature, i “no” di Tottenham e West Bromwich a frenarlo. Ma non ad abbatterlo. Ora è grande, sul campo e fuori. La sua Australia lo sa bene.

