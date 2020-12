L’avv.Chiacchio: “Juve-Napoli, col ricorso al Coni si possono valutare solo anomalie di legittimità

Eduardo Chiacchio, avvocato, è intervenuto nel corso della trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Non è possibile rivalutare questioni di merito in seno al CONI. Si possono valutare anomalie di legittimità ma non di merito. La società calcio Napoli ha ritenuto fare ricorso al CONI attraverso i suoi legali. Possono esserci delle valutazioni nuove che possono aiutare il calcio Napoli in giudizio. Juventus? A mio avviso la Procura Federale avrà tutti gli elementi per incolpare il club Juventino e i tesserati che hanno violato la normativa. La giustizia sportiva non attende la giustizia italiana, che ha tempi molto più lunghi. La Juventus, se fosse comprovato quanto scritto nel comunicato della Procura di Perugia, potrebbe andare incontro a diverse sanzioni. Molto dipende dal tipo di responsabilità dei soggetti tesserati che hanno agito per la società. Nel caso in cui si trattasse di un addebito a titolo di responsabilità oggettiva, le sanzioni sono blande, ma nel caso in cui dovesse emergere che il soggetto rappresentasse la società, allora le sanzioni sono più pesanti. Questo prevede l’Art. 32 del codice di diritto sportivo”.