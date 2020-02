Primavera, che colpo della Lazio a Pescara. Quattro gol per scacciare la crisi

Colpo della Lazio Primavera che batte il Pescara in trasferta e ottiene tre punti fondamentali per allontanarsi dalla zona play-out. I biancocelesti rispondono dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo, rifilando quattro reti ai padroni di casa (nelle prime 16 partite ne aveva segnati soltanto 15). Una partita mai messa in discussione e dominata dall’inizio alla fine. Nimmermeer si riscopre finalmente bomber e segna le prime due reti del suo campionato aprendo la strada al successo. Armini va in gol per la prima volta da quando veste la maglia della Primavera e mette il punto esclamativo. Il Pescara con un guizzo d’orgoglio la riapre con Diambo, ma poi il gol di Kalaj (anche per lui il primo) chiude definitivamente i conti. La Lazio raggiunge quota 20, supera Fiorentina e Bologna (vincente contro il Napoli), e raggiunge il Sassuolo in decima posizione.