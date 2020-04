Lazio, Luis Alberto duro: “Io gioco per divertirmi, ma il calcio è solo una questione di soldi!”

Ai microfoni di Lazio Style radio ha parlato così il centrocampista della Lazio Luis Alberto:

“Mi alleno in piscina e in palestra, cose che non mi piacciono tanto. Lavoro con mia moglie, facciamo anche yoga: è un modo anche per pensare di meno. Stiamo tutti bene: appena si potrà tornare al calcio sarò al 100%”. L’obiettivo è ripartire subito in maniera forte: “Questa crisi non è colpa nostra, ma la mentalità dovrà essere la stessa: dobbiamo continuare a lottare. Gol o assist? Sempre meglio i tre punti, poi Immobile mi dovrà fare un regalo: spenderà tanti soldi. Spero che arrivi a 40 gol”.

Poi continua: “Io gioco per divertirmi, il calcio per me è una passione. Ho faticato molto per arrivare qui e voglio vincere il più possibile. Se vinciamo tutte le partire resteremo lì in lotta per lo scudetto”. Nel percorso della squadra di Inzaghi, lo spagnolo individua un momento di svolta: “Dopo Lazio-Atalanta: abbiamo vinto tre partite in una settimane ed è cambiato tutto. Anche la fortuna ci ha aiutato, penso alla vittoria all’ultimo con il Cagliari. Vincere la Supercoppa poi, è stato bello. Devo dire che giocare lì non mi è piaciuto: nel calcio servono i tifosi, meglio anche giocare in casa della Juventus. Ma possiamo farci poco, è una questione di soldi”.