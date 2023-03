Lazio-Roma 1-0, Zaccagni decide il derby della capitale

Noto per i suoi errori nei derby, Ibanez neppure oggi si è smentito. Rosso per due gialli in poco tempo per il centrale brasiliano, episodio chiave che ha condizionato il derby vinto dalla Lazio (dopo quello dell’andata) per 1-0 grazie alla rete di Zaccagni al 20esimo del secondo tempo. La Roma aveva pareggiato con l’autorete di Casale ma il gol è stato annullato per precedente fuorigioco di Smalling. Dybala è uscito al 45′ per scelta tecnica. Roma ko nel derby. Sorride Sarri che blinda così la zona Champions andando momentaneamente al secondo posto.