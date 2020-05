Lazio, Tare: “Ho sentito di provvedimenti per fermare il campionato. Ma l’UEFA è stata chiara…”

Igli Tare torna a parlare della possibile ripresa del campionato. Il direttore sportivo della Lazio è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport: “La classifica? Tutto ciò che abbiamo guadagnato lo abbiamo fatto sul campo: siamo un punto indietro alla Juventus e abbiamo un percorso preciso da fare. Ovviamente cerchiamo di dare un segnale per il sistema calcistico italiano: in settimana ho sentito che potrebbe uscire un altro provvedimento in cui si parla di stop, questo non è nelle loro competenze. La Fifa, Uefa e Figc hanno dato direttive ben precise. Possiamo finire questo campionato anche a fine agosto/settembre, sfruttando il modello del mondiale in Qatar. E’ importante finire questo campionato, anche perché sarà di grande esperienza per gestire quello dopo. Voglio chiarire una cosa: noi siamo i primi ad esserci fermati a causa del Coronavirus: siamo stati alcuni dei pochi a rispettare fin da subito le restrizioni, nessuno dei nostri ha lasciato Roma. Mi risulta che altre squadre hanno ancora giocatori fuori dal Paese. Penso che il nostro discorso è legato sempre a livello di comunicazione: forse siamo parsi un po’ aggressivi, ma analizzando i dati questo fermo dell’industria potrebbero esserci danni molto importanti”, ha chiuso Tare.

Fonte: Alfredopedulla.com