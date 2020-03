Lazio, Tare: “Il campionato deve andare avanti per rispetto di tutti. Speriamo di tornare alla normalità”

Ai microfoni di Sport1 ha parlato così il direttore sportivo della Lazio Igli Tare. Ecco le sue parole:

“Il campionato deve andare avanti per rispetto delle morti e di tutti i tifosi. Non è un tempo maturo per decidere circa la cancellazione. Il numero di persone infette sta diminuendo e interrompere la stagione sarebbe ingiusto. Siamo chiusi in casa da tre settimane, si può soltanto uscire per andare a fare la spesa o recarsi in farmacia. Negli altri momenti della giornata siamo in quarantena. Stiamo cercando di seguire i provvedimenti presi dal governo, sono state decisioni importanti per poter tornare a sperare in una normalità per il nostro Paese. Preghiamo per questo”.